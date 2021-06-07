Ukrayna'nın Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) kullanacağı forma Rusya'nın tepkisini çekti.

Ukrayna, Euro 2020 formalarını tanıttı. Formadaki haritada Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım da yer alıyor. Formada ayrıca, 2014'te devrilen Rusya yanlısı Viktor Yanukovych'un devrilmesiyle sonuçlanan gösterilerdeki "Zafer Ukrayna'nın" sloganı da yazıldı.

Rusya, 2014'te Kırım'ı Ukrayna'dan ilhak ederken, buranın kendi toprağı olduğunu ilan etti. Ancak uluslararası arenada bu kabul görmedi. İki ülke arasındaki anlaşmazlık devam ederken, Ukrayna Euro 2020'de oyuncuların giyeceği formaları tanıttı.

Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Andriy Pavelko, kendi Facebook sayfasından formayı tanıtırken, Ukrayna haritası beyaz çizgiyle gösterildi. Haritada Kırım yarımadasının yanısıra, Rusya yanlılarının kortrol ettiği Donetsk ve Lugansk da yer aldı.

"Bir İllizyon yaratıyorlar"

Ukrayna Futbol Federasyonu'nun bu tanıtımı UEFA kabul etti. Avrupa futbolunun patronu, konuya ilişkin bir açıklama yaparak Ukrayna formasının diğer tüm takımların forması gibi UEFA tarafından ilgili kurallara uygun olarak onaylandığını belirtti.

Buna karşın Rusya'dan tepki geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova formanın, "Rusya'ya ait Kırım'ı Ukrayna toprağıymış gibi göstererek bir illüzyon yarattığını" söyledi.









"Zafer Ukrayna'nın"

"Zafer Ukrayna'nın" sloganının ise Nazi'leri andırdığını söyleyen Zakharova, "Milliyetçi ve Nazilerin savaş naralarına benziyor" yorumunu yaptı. Rusya Başkan Yardımcısı Dmitry Svishchev ise "Rusya sınırlarındaki bir bölgeyi Ukrayna haritasında göstermek siyasi bir provokasyon" açıklamasını yaptı.