Ukrayna - İspanya UEFA Uluslar Ligi (CANLI İZLE)

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup maçında İspanya, Ukrayna'ya konuk oluyor. 7 puanı bulunan İspanya, 5 puanlı Almanya'nın önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Deplasmanda hata yapmak istemeyen Luis Enrique'nin öğrencileri, evine galibiyetle dönmenin hesaplarını yapıyor. 3 puanla 3. sırada yer alan Andriy Shevchenko yönetimindeki Ukrayna ise dev rakibi karşısında sürpriz peşinde.





Ukrayna - İspanya maçı hangi kanalda?

Kiev Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Pawel Gil yönetiyor. TSİ 21.45'te başlayan ve S Sport'tan naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı anlatımı haberimizde.

Ukrayna - İspanya ilk 11'ler:

Ukrayna: Bushcahan, Zabarny, Karavaev, Mykolenko, Sobol, Makarenko, Shaparenko, Sydorchuk, Zubkov, Yarmolenko, Yaremchuk

İspanya: De Gea, Navas, Ramos, Torres, Reguilon, Rodri, Canales, Merino, Adama, Fati, Rodrigo