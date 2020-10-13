Ukrayna - İspanya UEFA Uluslar Ligi (CANLI İZLE)
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Gecenin en önemli maçlarından birisinde Ukrayna, yıldızlar topluluğu İspanya'yı konuk ediyor. Kiev Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.
UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup maçında İspanya, Ukrayna'ya konuk oluyor. 7 puanı bulunan İspanya, 5 puanlı Almanya'nın önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Deplasmanda hata yapmak istemeyen Luis Enrique'nin öğrencileri, evine galibiyetle dönmenin hesaplarını yapıyor. 3 puanla 3. sırada yer alan Andriy Shevchenko yönetimindeki Ukrayna ise dev rakibi karşısında sürpriz peşinde.
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Ukrayna - İspanya maçı hangi kanalda?
Kiev Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan Pawel Gil yönetiyor. TSİ 21.45'te başlayan ve S Sport'tan naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı anlatımı haberimizde.
Ukrayna - İspanya ilk 11'ler:
Ukrayna: Bushcahan, Zabarny, Karavaev, Mykolenko, Sobol, Makarenko, Shaparenko, Sydorchuk, Zubkov, Yarmolenko, Yaremchuk
İspanya: De Gea, Navas, Ramos, Torres, Reguilon, Rodri, Canales, Merino, Adama, Fati, Rodrigo