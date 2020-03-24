Uğurcun Çakır: Aman Messi vurmasın!

Koronavirüs nedeniyle 'Evde Kal'an Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, sosyal medya hesabından taraftarın sorularını yanıtladı. Gelen tüm sorulara içtenlikle yanıt veren genç file bekçisinin yanıtları şöyle...

Futbolcu olmak isteyen birine önerilerin nedir? Ne söylersin?

"Hayallerinden vazgeçmeyip, çalışmasını öneririm. Fırsatın kime, ne zaman geleceği belli olmuyor. Bende olduğu gibi."

Evde nasıl vakit geçiriyorsun?

"Kitap okurum, oyun oynarım, dizi izlerim. Salman Jayesh Khanna'nın, Ruhsal Düşünce kitabını okuyorum. Herkese bu kitabı tavsiye ederim."

Kaleci olmandaki en büyük etken?

"Babam ve annem."

Takımdaki en komik oyuncular?

"Abdulkadir Parmak ve Doğan Erdoğan."

Liverpool kalecisi Alisson mu yoksa Atletico Madrid kalecisi Jan Oblak mı?

"Jan Oblak."

Şampiyonlar Ligi final maçındasın ve son dakikalarda rakip tehlikeli bölgeden frikik kullanacak. Topun başında kimin olmasını istemezsin?

"Kesinlikle Lionel Messi."