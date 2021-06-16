A Milli Takım , Euro 2020 açılış maçında İtalya karşısında 3-0 kaybederken oynanan futbolda eleştirildi. İlk yarıda kalesine gelen şutlarda başarılı olan ilk iki golde de elinde geleni yapan Uğurcan Çakır, iyi uzaklaştıramadığı bir geri pası sonrası kalesinde 3. golü görmüştü. Bu golün ardından kaleci Uğurcan Çakır da çok eleştirilmişti.

25 yaşındaki başarılı kaleci, İtalya karşısında yaptığı 6 kurtarış ile UEFA istatistiklerinde en üst sırada yer aldı.

Uğurcan, Hradecky, Vaclik...

Uğurcan Çakır, UEFA'nın sitesinde yer alan istatistiklere göre ilk hafta maçları sonunda en çok kurtarış yapan üç kaleci arasında yer aldı. Uğurcan ile birlikte Finlandiya kalecisi Hradecky ile Çekya kalecisi Vaclik ilk sırayı paylaştı. İskoçya'dan Marshall, İsveç'ten Robin Olsen ise 5'er kurtarış ile sıralandı.