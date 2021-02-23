Bordo-Mavililer'in artan performansı oyuncu değerlerini yükseltirken, Milli Takım’dan da güzel haberler geldi. Trabzonspor'da gösterdiği performansla Türkiye'nin en iyi kalecileri arasında gösterilen ve Avrupa devlerinin radarına giren

Uğurcan Çakır'ın artık hedefi A Milli Takım'da düzenli olarak forma giymekti. Ay-Yıldızlılar'dan davet alan ancak genellikle Mert Günok'un arkasında kalan 24 yaşındaki file bekçisi için A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş kritik bir karar aldı. Hem Başakşehir hem de Mert'in kötü performansı sonrasında tecrübeli hocanın, artık kaleyi Uğurcan'a emanet edeceği öğrenildi.

U21'den, A takıma...

Karadeniz ekibinin devre arasında Gençlerbirliği'nden kadrosuna kattığı Berat Özdemir de iyi performansını artırdı. Takıma kısa sürede uyum sağlayan genç futbolcu ortaya koyduğu oyunla Şenol Güneş'i etkilemeyi başardı. Deneyimli hocanın, U21 Milli Takım'da düzenli olarak görev yapan Berat'ı da A takıma alacağı belirtildi. Yıldız oyuncunun, Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır'la birlikte A Milli Takım'a kesin çağrılacak 3. futbolcu olduğu öğrenildi.



