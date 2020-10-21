Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da 24 yaşındaki kaleci Uğurcan Çakır bir basın toplantısı düzenledi. Bordo Mavili ekibin yıldız oyuncusu, Fenerbahçe maçının zorluklarına dikkat çekerek kazanmak için gideceklerini belirtti. Ayrıca Uğurcan yaz transfer döneminde de kendisine ilgisi olan kulüplerin olduğunu ancak gelen tekliflerin Bordo Mavili ekibin beklentilerini karşılamadığını açıkladı.

İşte Uğurcan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Fenerbahçe maçı zor olacak ama biz gerçek kapasitemizi göstermek istiyoruz. Oradan galibiyetle dönmek istiyoruz. Takımdaki yeni arkadaşlarımıza da bu maçın önemini anlatıyoruz. İnşallah oradan galibiyetle ayrılırız."

'Seyircisiz maça alışamadım'

"Seyircinin orada duruşu bile sizi motive ediyor. Taraftarlarımız bizim için itici bir güç. Açıkçası ben çok özledim ve hala alışamadım."





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Eddie Newton açıklaması

"Eddie Hoca gerçekten çok iyi bir insan. Taktik bilgisi üst düzeyde. Hoca değişikliğiyle ilgili bir şey söylemem doğru olmaz. Başkanımız ve yönetimimizin bileceği bir iş. Bence daha çok erken. Geçen sene yaptıklarımızı kimse unutmasın."

Transfer açıklaması

"Avrupa'da gidip oynamayı istiyorum ama Trabzonspor'un da mali olarak beklentisi var. Karşılansa gerçekleşirdi, ben süreci başkana bıraktım. Bu şansı bana Trabzonspor verdi. Avrupa'ya gitmek isterim ama doğru zamanda doğru yere gideceğime inanıyorum"