Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, Ankaragücü maçının ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Uğurcan Çakır, "Abdullah Hoca geldikten sonra takım savunmasına yönelik çalışmalar yaptık. Yeni başlangıçlar zorludur ama 2 haftadır pozisyon vermiyoruz, gol yemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Uğurcan Çakır, "Oynaya oynaya tecrübe kazanıyorsunuz. İdman farklı, maç oynamak farklı. Bugün de burada gol yemeden kazandık. Yeni başlangıçlar zorludur ama 2 haftadır pozisyon vermiyoruz, gol yemiyoruz. Abdullah Hoca'nın gelmesinden sonra takım savunmasına yönelik çalışma yaptık.

"Yusuf'la her zaman görüşüyoruz. Zaten çok samimi arkadaşım. Altyapıdan beri beraberiz. A Takımda birlikte oynadık. O da yurtdışına transfer yaptı, hayaliydi. Çok iyi performans sergiliyor. O, ben, Abdülkadir kim giderse oraya ülkemizi gururlandırırız biraz da olsa."

Uğurcan Çakır son olarak yoğun bakımda bulunan teknik direktör Yılmaz Vural hakkında, "Bu arada galiba Yılmaz Hoca da yoğun bakımdaymış. Ona da çok geçmiş olsun diyorum." ifadelerini kullandı