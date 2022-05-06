Süper Lig 'de sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor 36. hafta maçında deplasmanda Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Bordo-Mavili ekipte başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, mücadelenin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Karşılaşma öncesi kendilerini alkışlayan Hatayspor'a teşekkür eden Uğurcan Çakır, önlerinde çok önemli bir kupa maçının olduğunu belirtti.

Uğurcan Çakır'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Öncelikle sahaya çıkarken bizleri tebrik eden, şampiyonluğumuzu kutlayan değerli rakibimiz Hatayspor’a teşekkür ederim. Futbola değer katan bu tarz yaklaşımların artarak devam etmesi en büyük temennim. Bizleri her deplasmanımızda evimizde hissettiren taraftarlarımıza da ayrıca teşekkür ederim. Şimdi önümüzde çok önemli bir kupa maçı var"



