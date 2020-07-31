Sadece Trabzon’da değil, Türkiye’de transferin gözdesi olan Uğurcan Çakır’da bu hafta sıcak gelişmeler yaşanacak. Chelsea, Tottenham, Everton ve Sheffield United gibi İngiliz ekiplerinin radarındaki Uğurcan için daha önce menacerler aracılığıyla teklifler gelmişti.

Bordo-Mavili yönetim bu hafta resmi önerileri bekliyor. Planlanan rakam en az 25 milyon Euro. Uğurcan Çakır, transferi konusunda yönetimin işaret edeceği kulübe gideceğini Başkan Ahmet Ağaoğlu’na iletti.