Uğurcan Çakır’a yakın takip! 3 kulüp Beşiktaş maçını izleyecek

Bordo-Mavililer’in başarılı kalecisi Uğurcan Çakır için Beşiktaş mücadelesi ayrı bir önem taşıyacak. İki sezondur gösterdiği performansla birçok maçta yıldızlaşan 23 yaşındaki eldiven, Avrupa devlerinin ilgisini çekmeyi başarmıştı.

Genç eldiveni bu akşam İngiliz devleri Liverpool, Tottenham ve Everton’un yanı sıra İspanyol temsilcisi Sevilla’nın scout ekipleri çıplak gözle izleyecek.