Uğurcan Çakır’a yakın takip

22 yaşındaki file bekçisinin menaceri Engin Kırkpınar da İngiliz devi Liverpool, Alman ekibi Schalke ve Fransız temsilcisi Lille’in Uğurcan’ı takip ettiğini açıklamıştı. Ligin kalan 2 haftasında da genç eldiveni takip edecek olan bu ekipler, sezon sonunda Trabzonspor’un kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Akyazı’da sezon kapanacak

Medical Park Stadyumu’nda oynadığı 16 maçta sadece 3 kez kaybeden Fırtına, bu sezon Galatasaray ve Fenerbahçe’yi, İstanbul’a eli boş göndermişti. Bu sezon taraftarı önünde son maçına yarın Beşiktaş karşısında çıkacak olan Karadeniz temsilcisi, kapanışı galibiyetle yapmayı hedefliyor. Bordo-Mavili taraftarlar da Akyazı’daki sezonun son maçına büyük ilgi gösteriyor. Kombinelerle birlikte yaklaşık 30 bin biletin satıldığı öğrenilirken, maç saatin stadyumun büyük bir bölümünün dolması bekleniyor.