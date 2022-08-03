Trabzonspor 'un kalesini koruyan Uğurcan Çakır, şampiyonluk sonrası takımdan ayrılma ihtimali en yüksek isimlerden biriydi. İngiliz ekibi Fulham'ın da yakından ilgilendiği ve transferi an meselesi olan Milli eldiveni yıkan haber geldi.

UĞURCAN ÇAKIR'IN HAYALLERİ SUYA DÜŞTÜ

Premier Lig ekibi Fulham, Arsenal'ın kalecisi Bernd Leno'yu kadrosuna kattığını açıkladı. 30 yaşındaki Alman kaleci için 9.5 milyon euro bonservis ücreti ödenecek. Bu haber sonrası Uğurcan Çakır'ın Premier Lig hayalleri de duya düşmüş oldu.

UZUN SÜRE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Kendisine birçok takımdan teklif gelen Uğurcan Çakır, Trabzonspor'dan ayrılması için buna değecek bir takım olmasını istiyordu. Kısaca çok seçici davranan Uğurcan, gitmiş olmak için gitmek istemediğinden dolayı Fulham, filtreden geçen az sayıda kulüpten biri olmuştu. Ancak İngiliz ekibiyle Trabzonspor'un bonservis konusunda uzlaşamadığı ve transferin bu sebepten gerçekleşmediği aktarıldı.

26 yaşındaki Uğurcan Çakır, şampiyonlukla sona eren geçtiğimiz sezonda 36 lig maçına çıkıp, kalesinde 33 gol görmüş ve 11 maçta da kalesini gole kapatmıştı. Uğurcan bu sezona da gol yemeden başladı. Sivasspor ile oynanan Süper Kupa finalini 4-0 kazanan Karadeniz ekibi, kupayı gol yemeden almış oldu. (Akşam)