A Milli Takımımız, EURO 2020'de büyük bir hayal kırıklığı yaratırken, kalecimiz Uğurcan Çakır grup aşamalarında turnuvaya damga vurmuştu. İtalya, Galler ve İsviçre ile oynanan maçlarda toplam 18 kurtarışa imza atan 25 yaşındaki file bekçisi, grup serüveninin en çok top çıkaran eldiveni olmuştu.

Yediği gollere rağmen...

Portekiz'in en saygın gazetelerinden A Bola da yaptığı EURO 2020 derlemesinde turnuvaya damga vuran kaleciler arasında Uğurcan Çakır'a da yer verdi. Milli eldivenimize geniş yer ayıran Portekizliler, yediği 8 gole rağmen tecrübeli kalecinin iyi bir turnuva çıkarttığını yazdı.