Gün geçmiyor ki Trabzonspor'un genç yıldızları Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır için transfer haberleri çıkmasın… Abdülkadir'in adı Barcelona ile anılırken, Liverpool'un da Uğurcan aşkını artık dünya biliyor. Ve iki futbolcu için konuşulan bonservis rakamları da 50 milyon Euro'yu buluyor. Ancak her iki isim de bu haberlere tamamen kulaklarını tıkamış durumda. Sabah'ın haberine göre; Uğurcan Çakır, "Formayı sırtıma geçirdiğim günden beri tek bir hayalim var o da şampiyonluk. Benim için en büyük başarı bu olur" dedi. Abdülkadir ise "Şampiyonluk kelimesini kullanırken bile yüzümde tebessüm oluşuyor. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi. Bu hedefimiz varken başka bir şey düşünülemez" yorumunu yaptı.

TESTLER NEGATİF

Trabzonspor'da teknik ekip ve sporculara dördüncü defa uygulanan Kovid-19 testleri negatif çıktı. Kulüpten yapılan açıklamada "Her hafta rutin olarak uyguladığımız Kovid- 19 testlerinin dördüncüsü yapılmış ve hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır" ifadesi kullanıldı.

NDİAYE TAKIMA DÖNDÜ

TRABZONSPOR'DA Koronavirüs salgını ortaya çıktıktan sonra menisküs ameliyatı olan Ndiaye takımla çalışmalara başladı. Tecrübeli futbolcunun önce kısa süreli top çalışması yapacağı, ardından tam olarak takıma katılacağı belirtildi. Önceki gün idmanda sakatlanan Sosa'nın da durumunun iyi olduğu açıklandı.