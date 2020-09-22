Sörhoth'un ayrılığının ardından Trabzonspor'da tranfsferde yine sıcak gelişmeyer yaşanıyor. Fransa Lig 1 ekiplerinden Rennes, Trabzonsporlu Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

17 milyon Euro bonservis

Fransız kulübü 24 yaşındaki kaleci için ilk olarak 15 milyon Euro'luk teklif yapmıştı. Trabzonspor bu teklifi kabul etmeyince Fransızlar teklifi 17 milyon Euro yükseltti. Uğurcan transferinin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor. Trabzonspor sözleşmeye bir sonraki satıştan yüzde 15'lik pay da ekletmeye çalışıyor.

Edouard Mendy gidiyor Uğurcan geliyor!

Kepa'nın performansından memnun kalmayan Chelsea kısa süre içinde Edouard Mendy transferini açıklamaya hazırlanıyor. İngiliz kulübü bu transfer için Rennes'e 30 milyon Euro ödeyecek. Rennes Mendy'den gelecek parayla Uğurcan Çakır'a kadrosuna katacak.

Yakup Çınar - FANATİK ÖZEL