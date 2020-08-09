Uğurcan Çakır Trabzonspor tarihine geçecek!

Devre arasından bu yana özellikle İngiliz ekiplerinin kıskacında olan Uğurcan Çakır için sıcak gelişmeler var. Sheffield United’ın 15 milyon Euro’luk ilk teklifinin geri çevrilmesinin ardından Brighton ve Leeds United kulüplerinin de devreye girdiği ve menacerler vasıtasıyla kapıyı çaldığı öğrenildi. Bunun üzerine Sheffield teklifini artırdı ve 20 milyon Euro seviyelerine çıktı.

Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun istediği ise rakam 22 milyon Euro. Ancak transferle ilgili esas konuşulan detay; sonraki satıştan pay konusu.

Bordo-Mavililer, bir sonraki satış için yüzde 15’lik pay istiyor. İngiliz bir şirket görüşmelerde aracılık ederken, kıran kırana pazarlıklar sürüyor. Görünen o ki, Uğurcan Çakır 20 milyon Euro’nun üzerine bir rakama gidecek ve bonservis getirisiyle rekor kırıp, kulüp tarihine geçecek. Daha önce Yusuf Yazıcı 17.5 milyon Euro’ya Lille’e transfer olmuştu.