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Uğurcan Çakır Trabzonspor ile 100. maçına çıktı

Avrupa devlerinin radarında olan milli eldiven, 100. resmi maçına çıktı. Başarılı kaleci bu özel günü kalesini gole kapatarak taçlandırdı.

09 Şubat 2021, Salı 06:58 Son Güncelleme:
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Uğurcan Çakır Trabzonspor ile 100. maçına çıktı

Trabzonspor altyapısından yetişen ve kısa sürede gösterdiği performansla Avrupa devlerinin ilgisini çeken Uğurcan Çakır 'dalya' dedi. Bordo-Mavili formayla 100. resmi maçına çıkan tecrübeli eldiven, bu özel günü kalesini gole kapatarak taçlandırdı. 24 yaşındaki futbolcu söz konusu 100 sınavda kalesinde 119 gol görürken, 22 mücadeleyi de gol yemeden tamamladı. 

İngiliz ve Fransızlar...

Karadeniz ekibinin başarısında büyük rol oynayan Uğurcan'ın sezon sonunda Avrupa'ya transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Özellikle İngiliz ve Fransız ekiplerinin radarında olan milli eldivenin altyapısından yetiştiği Bordo-Mavililer'e yüksek bir miktar bonservis bedeli kazandırması bekleniyor.

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