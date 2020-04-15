Uğurcan Çakır: Tek hayalim kupayı kaldırmak

Fırtına'nın kalecisi Uğurcan Çakır, liglere ara verildiği dönemde dahi adının transfer haberleriyle anılmasıyla ilgili olarak, "Benim şu an tek hayalim var o da şampiyonluk kupasını kaldırmak" dedi.

Manchester United, Liverpool, Sevilla ve Inter gibi kulüplerin radarına giren 24 yaşındaki file bekçisi, bordo-mavili taraftarlara şu mesajları verdi: "Virüs salgını nedeniyle antrenmanlarımızı evde yapıyoruz. Bu günlerde aileme zaman ayırıyorum. Çocukluğumdan şu an bulunduğum zamana kadar en çok istediğim şampiyon olmak. Bunu herkes çok iyi biliyor. Hayallerimden birisi bu formayı giymekti diğeri ise bu forma ile kupayı kaldırmak." (Sabah)



