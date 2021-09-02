Uğurcan Çakır takımı beklemeden otobüse gitti

A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ ile oynadığı maçın ardından flaş bir gelişme yaşandı. Son dönemde ilk tercih olarak kaleyi koruyan Uğurcan Çakır bu maçta görevi Altay Bayındır'a devretmişti.

Mücadelenin son anlarında frikikten gelen gol sonrası Uğurcan Çakır, takımı beklemeden soyunma odası yerine direkt otobüsüne gitti. Uğurcan yaklaşık 10 dakika otobüste tek başına bekledi.

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