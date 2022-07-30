Trabzonspor , Turkcell Süper Kupa maçında Demir Grup Sivasspor 'u 4-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Kaptanı Uğurcan Çakır, çok iyi mücadele ederek kazandıklarını vurguladı. Yeni sezon için çok güzel bir başlangıç yaptıklarını belirten yıldız kaleci, şu ifadeleri kullandı:

'Takım arkadaşlarım çok çalıştı, çok koştu'

''Yeni sezon için çok güzel bir başlangıç oldu. Çok iyi mücadele ettik. Takım arkadaşlarım çok çalıştı, çok koştu. Hocamızın bize gösterdiği analizleri, hafta içi çalıştığımız her şeyi bütün takım arkadaşlarım bugün yaptı. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Hocama, yöneticilere, teknik ekibe çok teşekkür ediyorum. Bütün Trabzonsporlu taraftarlara armağan olsun.''

'Olimpiyat Stadı'nda 3 kupa kazandım'

''Çok mutluyuz. Bu sezon da hedefimiz şampiyonluk. Şampiyonlar Ligi oynayacağız. Önümüzde çok büyük hedefler var. İnşallah bunları başarabiliriz. Olimpiyat Stadı'nda 3 kupa kazandım. Burası bize uğurlu geliyor. Çocukken burada çok maç izlemiştim taraftar olarak. Şimdi kaptan olarak kupa kaldırmak nasip oldu. Bunun için de ayrıca gururluyum.''

'Rıza hocanın üzerimde emeği var'

''Beni seven, beni destekleyen, üstümde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Rıza hocanın da Trabzonspor'da çalıştığı dönem benim üstümde gerçekten emeği var. Onlara da başarılar diliyorum.''







