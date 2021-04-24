Uğurcan Çakır: Süleyman Hurma'nın bende emeği çok
Trabzonspor'un yıldız kalecisi Uğurcan Çakır, 2-0 galip geldikleri Fatih Karagümrük maçının ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Takım için elinden geleni yaptığını vurgulayan Uğurcan, Karagümrük'ü de iyi bir oyun oynadıkları için tebrik etti. Başarılı kaleci, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın üzerinde çok emeği olduğunu da sözlerine ekledi.
Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü sahasında 2-0 yenerek, 5 hafta aradan sonra galip geldi. Trabzonspor'un yıldız kalecisi Uğurcan Çakır, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Karagümrük'ü iyi bir oyun ortaya koydukları için öven Uğurcan, İstanbul ekibinin başkanı Süleyman Hurma'yı da tebrik etti, şu ifadeleri kullandı:
'Onları gerçekten tebrik etmek istiyorum'
''Karagümrük'ün çok iyi bir oyun planı var, onları gerçekten tebrik etmek istiyorum. İyi bir oyun oynadılar. Hoca geldikten sonra birçok genç oyuncuyu oynatıyorlar, onları tebrik etmek istiyorum.''