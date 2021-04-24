Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü sahasında 2-0 yenerek, 5 hafta aradan sonra galip geldi. Trabzonspor'un yıldız kalecisi Uğurcan Çakır, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Karagümrük'ü iyi bir oyun ortaya koydukları için öven Uğurcan, İstanbul ekibinin başkanı Süleyman Hurma'yı da tebrik etti, şu ifadeleri kullandı:

'Onları gerçekten tebrik etmek istiyorum'

''Karagümrük'ün çok iyi bir oyun planı var, onları gerçekten tebrik etmek istiyorum. İyi bir oyun oynadılar. Hoca geldikten sonra birçok genç oyuncuyu oynatıyorlar, onları tebrik etmek istiyorum.''

'Süleyman Ağabeyin bende emeği çoktur'

''Süleyman Ağabeyin bende emeği çoktur, onu da tebrik etmek istiyorum. Takım için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Beni en çok zorlayan şut, Mevlüt abinin şutuydu. Son anda görebildim...''



