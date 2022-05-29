Uğurcan Çakır: Şimdi Milli Takım zamanı

Trabzonspor ile şampiyonluk yaşayan Uğurcan Çakır, Milli Takım kampında konuştu. Başarılı kaleci,"Şampiyonluk çok özel ama buraya gelince Milli Takım’a odaklanıyorsun. Milli Takım için elimizden geleni yapacağız. Portekiz maçında fena oynamadık, maç ayağımıza da geldi. Burak abi penaltı kaçırdı ama canı sağ olsun, ülke için çok önemli şeyler yaptı. 2-2'yi yakalasak farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Milli Takım'ı en üst seviyelerde görmek istiyoruz" dedi.

Ferdi: Gurur duyuyorum

Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanan ve ilk kez kadroya davet edilen Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu ise şunları söyledi: "Burada olduğum için gurur duyuyorum. Bütün maçları kazanıp B Ligi'ne yükselmek istiyoruz. Tabii ki kolay bir seçim değildi. En iyi kararı verdiğimi düşünüyorum. Stefan Kuntz ve Hamit Altıntop'un çok etkisi oldu. Artık kararımı verdim. Bundan sonra en iyisi sahada gururla mücadele etmek olacaktır."

Çalışmalar resmen başladı

Ay-Yıldızlılar, UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'taki ilk maçında 4 Haziran'da Faroe Adaları ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki antrenmanda, algı geliştirmeye dayalı ısınma hareketlerinin ardından, hızlı pas ve 'rondo' adı verilen dar alanda pas çalışması gerçekleştirildi. İzinli olmaları nedeniyle kampa henüz katılmayan Cengiz Ünder ve Orkun Kökçü dünkü idmanda yer almadı. Ay-Yıldızlılar, günü çift idman ile noktaladı.

Biletler satışta

A Millî Takımımız'ın, Faroe Adaları ile 4 Haziran 2022 Cumartesi günü saat 21.45'te Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynayacağı Uluslar C Ligi 1. Grup 1. maçının genel bilet satışı başladı. Biletler www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alınabilecek. Türkiye- Faroe Adaları maçının tribün bilet fiyatları, Kale Arkası Tribünler için 50 TL, Doğu ve Batı Tribünler için ise100 TL olarak belirlendi.