Uğurcan Çakır: Şansımızı son ana kadar zorlayacağız

90+9'da Burak Yılmaz'ın galibiyeti getiren penaltı golü öncesinde uzun topu oynayan isim olan A Milli Takımımız'ın kalecisi Uğurcan Çakır, Letonya maçı sonrasında konuştu. Çok sevinip, farklı duygular yaşadıklarını belirten 24 yaşındaki eldiven, "Galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Olumsuzluklar üst üste gelmişti. 1-0'dan dönüp galip gelmek çok önemliydi. Bu galibiyeti bazı şeylerin kırılma noktası olarak görüyorum. 1-0'dan dönmek kolay değil, özellikle psikolojik yorgunluklardan sonra çok önemliydi. Farklı duygular yaşadık ve çok sevindik. Şansımız sürüyor ve şansımızı zorlayacağız. Geçmişi konuşmaya gerek yok, anı yaşamamız gerekiyor. Zor bir maçtı, zor bir zemindi ancak kazanarak dönüyoruz ve daha 2 maç var ve şansımızı son ana kadar zorlayacağız" açıklamalarında bulundu.

'Pozisyonu erken sezdim'

Penaltı pozisyonunu anlatan Uğurcan Çakır, "Bütün ülkece o gerginliği hissettik. Çok mutlu olduk, gerçekten önemliydi. Ülkemiz bize güveniyor, bizi destekliyor, onların yüzünü kara çıkarmak istemiyoruz. Yeni hoca ve yeni yapılanma var. Şansımızı zorlayacağız. Penaltıdan evvel erken sezdim pozisyonu, uzun vurdum, Burak abi iyi aldı önüne ve penaltıyı aldı. Hakemin, VAR'a gittiği anlar geçmedi" dedi.

'Güzel bir gol yedik'

Letonya'nın golünü de değerlendiren başarılı eldiven, "Yediğimiz golde pozisyon öncesinde orta sahanın iyi bir pası vardı, pozisyon başlangıcı açısından güzel bir goldü. 1-0'dan gelip, bu kadar mücadele edip, galip gelmek bizi çok mutlu etti. Daha iyi oynayıp, daha çok pozisyona girip de kazanabilirdik. Son anlarda Cengiz'in de bir şutu var, kaleci gerçekten iyi çıkarttı" ifadelerini kullandı.