Süper Lig’de bir maçı eksik 41 puanla zirve yarışının en iddialı takımlarından biri olan Trabzonspor’da özel bir isim öne çıkıyor. Kaleci Uğurcan Çakır, gösterdiği başarılı performansla ayakta alkışlanıyor.

23 yaşındaki kaleci, bu sezon form grafiğini daha da yukarılara taşıdı. Özellikle son haftalarda takımına liderlik de eden Uğurcan, genç yaşına rağmen olgun görüntüsüyle beğeni topluyor. Genç eldivenin sezon içi rakamları da dikkat çekiyor. Şu anda Galatasaraylı Fernando Muslera ile beraber ligin en iyi kalecisi olan bordo-mavili yıldız, 20 lig maçının 19’unda forma giydi. Bilhassa ceza sahası dışından kalesine gelen şutlarda yüzde 97 gibi çok başarılı bir istatistik tutturan milli eldiven, ceza sahası dışından 28 şutta sadece 1 gol yedi. Ayrıca ceza sahası içinde de yüzde 70’i bulan bir kurtarış isabetine sahip.

Toplam kurtarış yüzdesinde yüzde 78’i aşan Uğurcan Çakır, 19 maçta 19 gol yedi. Uğurcan böylece Muslera ile beraber ligin en az gol yiyen kalecisi konumunda. Sadece kurtarışlarıyla değil, topu oyuna sokarak takım arkadaşlarına destek vermede de Uğurcan öne çıktı. Trabzonspor’un kalecisi, topu oyuna başarılı sokmada yüzde 80’e yaklaşan bir isabet oranını yakaladı.

Kaynak: Skorer