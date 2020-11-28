Uğurcan Çakır: 'Daha iyi olacağız'

Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır bu sezon ilk kez üst üste 2 maçta gol yemedi. İlk 8 haftada kalesinde 15 gol gören genç file bekçisi, Erzurum'dan sonra Ankaragücü önünde de kalesini kapattı. Uğurcan maç sonrası yaptığı açıklamada, "İdman başka, oynadıkça özgüven kazanıyorsunuz. Yeni bir başlangıç. Hepimiz bir arada savaşarak yine galibiyetle ayrılıyoruz. Abdullah hoca biraz daha takım savunmasına önem verdiğini anlattı, ona göre çalıştık. Taraftarlarımızın beklentisini biliyoruz. Daha iyi olmaya çalışacağız. İnşallah böyle olur." dedi.

'Yılmaz hocaya geçmiş olsun'

Yoğun bakımda olan teknik direktör Yılmaz Vural'a geçmiş olsun dileğinde bulunan Uğurcan, Yusuf Yazıcı ile görüşüp görüşmediğiyle ilgili soruya şu karşılığı verdi: "Yusuf'la her zaman görüşüyorum, yakın arkadaşım. Yusuf'un yurt dışına transfer olmak hayaliydi. Ben, Abdülkadir gideriz ve hayalimizi gerçekleştiririz."