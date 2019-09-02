Uğurcan Çakır: Böyle maçlara alışmak zorundasınız

Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'ye konuk oldu. Fırtına, kalecisi Uğurcan Çakır'ın devleştiği maçtan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Fırtına'nın genç kalecisi Uğurcan, 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulundu.

'Zor fikstürden geliyoruz' diyen genç eldiven, ''Hem UEFA hem lig yordu açıkçası. İlk 15 dakikada taraftar baskısıyla istediğimiz gibi oynayamadık. Golü yemek bizi toparladı açıkçası. Oyunumuzu sahaya yansıttık. Onların da pozisyonu var, bizim de var. İyi oynadık iyi geçti bizim için." diye konuştu.

Kaleciler için böyle maçların önemli olduğunu ifade eden Uğurcan, ''Böyle maçlara alışmak zorundasınız. Böyle çok maç oynayacaksınız. Geçen sene de oynadım. Beni çok etkilemedi. Maçın iyi olduğunu düşünüyorum." dedi.

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