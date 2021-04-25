Uğurcan Çakır ayakta tuttu

Uğurcan Çakır, 2-0’lık 30 Fatih Karagümrük karşılaşmasını 6 kurtarışla tamamladı. Kırılma anı olabilecek bölümlerde devreye giren ve rakip oyunculara geçit vermeyen genç file bekçisi, özellikle ikinci yarıda skorun berabere gelmesini engelledi. 52’de Mevlüt’ün yakın mesafeden vuruşunu çıkartan Uğurcan, 55’te Salibur’un, 56’da da Ndao’nun şutlarında devleşti. Çok iyi bir 90 dakika çıkartan Milli eldiven, bu sezon Süper Lig’de 13. kez kalesini kapattı. Bu alanda zirvede yer alan Uğurcan Çakır, maç sonunda galibiyetin önemine vurgu yaptı. Başarılı oyuncu, “Kendi performansıma değinmeye gerek yok. Bunu kamuoyu değerlendirir. Takım olarak iyi oynadık ve hocanın anlattıklarını sahada uyguladık. Bu 3 puan büyük ihtiyaçtı ve taraftarlarımıza armağan olsun” dedi.