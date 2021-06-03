Uğurcan Çakır: Artık bütün düşüncelerimiz İtalya maçında

A Milli Futbol Takımı, Almanya’da oynadığı hazırlık maçında Moldova’yı 2-0 mağlup etti. 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulunan milli kaleci Uğurcan Çakır, artık tüm düşüncelerinin İtalya maçıdna olduğunu vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

''Hem benim adıma, hem takım adına çok güzel bir maç oldu. Antalya'da hazırlıklarımız güzel geçti, bugün burada son hazırlık maçımızı oynadık. Artık bütün düşüncelerimiz İtalya maçında. Takımıma, ülkeme yardımcı olmaya çalışıyorum, bu formayı giymek çok özel.''











