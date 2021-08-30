Uğurcan Çakır: 100. maçıma kaptan çıkmak ayrı bir gurur
Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, GZT Giresunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Trabzonspor forması altında 100. maçına çıkan Uğurcan Çakır, zor deplasmandan galibiyetle ayrıldıklarını sözlerine ekledi.
Trabzonspor 'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, GZT Giresunspor deplasmanında aldıkları 1-0'lık galibiyetin ardından yayıncı kuruluş beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.
Uğurcan Çakır, "Trabzonspor formasını Süper Lig 'de 100 kere terlettim. Çocukluğumdan beri hayalimdi. 100. maçımda kaptan çıkmak ayrı bir gurur ve onur benim için. Çok mutluyum. 3'te 3 yaptık. 25 günde 7. maçımızı oynadık. Zor deplasmanda kazanmayı bildik" ifadelerini kullandı.