Uğurcan Çakır: 100. maçıma kaptan çıkmak ayrı bir gurur

Trabzonspor 'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, GZT Giresunspor deplasmanında aldıkları 1-0'lık galibiyetin ardından yayıncı kuruluş beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Uğurcan Çakır, "Trabzonspor formasını Süper Lig 'de 100 kere terlettim. Çocukluğumdan beri hayalimdi. 100. maçımda kaptan çıkmak ayrı bir gurur ve onur benim için. Çok mutluyum. 3'te 3 yaptık. 25 günde 7. maçımızı oynadık. Zor deplasmanda kazanmayı bildik" ifadelerini kullandı.