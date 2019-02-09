Uğur Yücel eski ekibiyle hasret giderdi

Gümüşsuyu’ndaki Rus Lokantası’nda yemek yediler. Uğur Yücel’in hasret giderdikleri arasında ‘İstanbullu Gelin’de oynayan Neslihan Arslan da vardı. Ne var ki objektifleri fark edince keyifleri kaçtı.

Neslihan Arslan yüzünü saklamaya çalıştı.