Uğur Yücel eski ekibiyle hasret giderdi

Uğur Yücel 2016’da başrolünü oynadığı ‘Familya’ dizisindeki meslaktaşları ile önceki akşam buluştu.

09 Şubat 2019, Cumartesi 22:25
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Uğur Yücel eski ekibiyle hasret giderdi

Gümüşsuyu’ndaki Rus Lokantası’nda yemek yediler. Uğur Yücel’in hasret giderdikleri arasında ‘İstanbullu Gelin’de oynayan Neslihan Arslan da vardı. Ne var ki objektifleri fark edince keyifleri kaçtı.

Neslihan Arslan yüzünü saklamaya çalıştı.

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