Uğur Tütüneker: Yolumuza devam ediyoruz

TFF 1. Lig'de Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Adana Demirspor, 2-0 geriye düştüğü maçta deplasmanda Ekol Göz Menemenspor'u 3-2 mağlup ederek yoluna emin adımlarla devam etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker İzmir temsilcisi karşısında aldıkları 3 puan için oyuncularını kutladı.

Tütüneker, 2-0 geriye düştükten sonra ilk 20 dakika pek varlık gösteremediklerini dile getirdi.

Oyuncularının bu süreçten sonraki istekli oyunu sayesinde galibiyete ulaştıklarını ifade eden Tütüneker, "2-0’dan sonra böyle bir geri dönüş beklemiyorduk. 3-2 yenmeyi başardık. Yolumuza devam ediyoruz. Hiçbir şey bitmiş değil. Ligde ilk 2 şansımız var, onu da her hafta değerlendirmek istiyoruz. Galip gelmek lazım ama bir o kadar da bu lig zor." diye konuştu.