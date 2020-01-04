Uğur Tütüneker: Erkan Zengin kalibre yükseltir

TFF 1. Lig’in ilk yarısını 24 puanla 9. sırada tamamlayan ve devre arasında önemli takviyeler yaparak ikinci yarı hazırlıklarına Antalya’da başlayan Adana Demirspor’da Teknik Direktör Uğur Tütüneker ilk yarıyı ve hazırlıkları değerlendirdi. Yeni transfer Erkan Zengin’e de değinen Tütüneker, bu futbolcunun kalibresinin yüksek olduğunu ve çok istekliği çalıştığını ifade etti.

“6-7 puan daha fazla alabilirdik”

İkinci yarı için takviyeler yaptıklarını ve yeni transferler için de görüşmelerde bulunduklarını söyleyen Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, “Devre arası takviyeleri çok zor oluyor. Erkan Zengin ve Osmanlıspor’dan Hasan’la anlaşmaya vardık. 2-3 takviye daha yapabilirsek yapacağız. Bununla ilgili de uğraşıyoruz. Bu transferleri de ancak tamamlandıkları zaman söyleyebiliriz. İlgilendiğimiz isimler var. İlk yarıya baktığımız zaman, sezonun başı çok iyi geçmedi. 2 maçı arka arkaya getiremedik. Sadece son 2 maçı kazandık ve hem Play-Off hem de ilk 2’ye ortak olduk. Bu bizim açımızdan iyi oldu ama mantalite, takım anlayışı ve sistem hemen oturmuyor. Yavaş yavaş biz takıma, takım da bize alışıyor. İyi maçlar çıkardık. 6-7 puan daha fazlamız olabilirdi. İyi oynadığımız bazı maçları kazanamadık, kötü oynadığımız maçları zaten kaybettik. İlk yarı böyle geçti. Ama ikinci yarıda çok farklı ve çok zor bir lig olacak. Bizim de buna hazır olmamız lazım. 8-10 bin kişi önünde oynayan bir takımız. Taraftarımıza da sizin aracılığınızla teşekkür ederim. Buna karşılık vermemiz lazım. İkinci yarıda biraz daha fazla galibiyet alarak Adana Demirspor camiasını mutlu etmek istiyoruz” diye konuştu.

“Erkan Zengin’in yeteneği ve arzusu var”

Erkan Zengin’in takımda kalibre yükselteceğini söyleyen Uğur Tütüneker, “Karagümrük’te de bunu yaptı. Yeteneği, isteği, arzusu var. Bizde de bunu mutlaka yapacaktır. Bu durum kendisine bağlı. Çok istekli ve bunu da antrenmanlarda görüyoruz. Erkan çok önemli bir futbolcu. TFF 1. Lig ve Süper Lig’de herkes tarafından bilinen bir oyuncu. Katkısı bize ve takıma iyi gelecektir ve inşallah bu katkıyı da fazlasıyla sağlar” diyerek sözlerini tamamladı.