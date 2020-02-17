Uğur Tütüneker: Bursaspor’un daha fazla istediğini düşünüyorum

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Bursaspor'a konuk olan Adana Demirspor, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, ilk yarı sahada olmadıklarını söyledi.

Çok temassız bir oyun oynandığına dikkati çeken Tütüneker, "Daha baskılı oynamak istedik ama çıkışlarda toplar kaybettik, sonra penaltı oldu. Bursaspor’un daha fazla istediğini düşünüyorum. Çok istekliydiler, maçı istediler ve aldılar. İkinci yarı golden sonra ümitlendik ama baskıyı kıramadık. Bursaspor’un 10 kişi kalmasına rağmen oyundan hiç memnun değilim. Biz burada bitmedi diyebiliriz, üst lige çıkmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.