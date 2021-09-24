Uğur Tütüneker: Bu lig, enteresan bir lig

TFF 1. Lig’in 7. haftasında Kocaelispor'a konuk olan ve sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan Tuzlaspor'da teknik direktör, 90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Tütüneker, ilk devre atakları iyi organize edemediklerini belirterek, ikinci devre golü kalelerinde gördükten sonra düşündükleri 3. bölgedeki oyunu sahaya yansıttıklarını söyledi.

İlk devre 3. bölgedeki oyunu yapamadıklarını ifade eden Tütüneker, "Çalışacağız. Ligin 7. haftasındayız. Çok önemli takımlar var. Biz de bu yarışta ilk 6’ya hedefimizi koyduk. Yapabildiğimizi yapacağız. Kocaelispor’u dirençli buldum. İyi bir takım olduklarını düşünüyorum. Bu lig, enteresan bir lig. Herkes herkesi yenebiliyor. Çok dikkatli olmak lazım. Ön planda mücadele oluyor." diye konuştu. (AA)