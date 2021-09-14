Uğur Tütüneker: Bizim oyunumuzun bu olmaması lazım

TFF 1. Lig’in 4. haftasında Tuzlaspor, deplasmanda Balıkesirspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tuzlaspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, ilk yarıda sergiledikleri oyunu ikinci yarıda ortaya koyamadıklarını ifade etti.

Oyun olarak daha iyi olmaları gerektiğini belirten Tütüneker, şunları kaydetti:

"İlk yarı azıcık daha iyi bir oyun vardı. Birkaç pozisyonumuz vardı, onları değerlendiremedik, sonradan frikik golü ile öne geçtik. İlk yarı oyunumuz daha oturaklıydı diye düşünüyorum. Ama ikinci yarı ne oldu ne bitti birinci bölgeden çıkamadık. Bizim oyunumuzun bu olmaması lazım. Dolayısıyla bunu çalışacağız, kendimizi geliştirmemiz lazım. Bu şekilde ikinci yarı birinci bölgeye oynayamayız, olmaması lazım. Balıkesirspor’u tebrik ediyorum, ikinci yarı iyi bir oyun çıkardılar." (AA)



