Uğur Soylu, ERT klasmanında 2. oldu

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'ndan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Macaristan ve Türkiye’den 36 ekibin katıldığı organizasyonda Evofone takımı adına mücadele eden Uğur Soylu, ERT klasmanında ikinciliği elde etti.

Castrol Ford takımının sürücüsü Ali Türkkan, ERT sınıfında dördüncü sırayı alırken, sezonun ilk ayağında olduğu gibi genç pilotlar kategorisinde yine zirveye çıktı.

GP Garage takımından Mustafa Çakal da ERT beşincisi olarak ralliyi tamamladı. (AA)