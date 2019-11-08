Uğur Pektaş kimdir? Survivor Uğur

Uğur Pektaş Survivor 2020 yarışmacıları arasına giren ikinci isim oldu. Acun Ilıcalı, Uğur Pektaş'ın Survivor'da yarışacağını resmen duyurdu. Arka Sokaklar Dizisi'nden tanınan yakışıklı oyuncu, Survivor'a çok da yabancı bir isim değil. Survivor Uğur olarak daha önceleri macera dolu yarışmada boy göstermiş isimlerden birisi. Hatta bir de şampiyonluğu var. Uğur Pektaş, Survivor 2005'in şampiyonu ünvanıyla ismini duyurmuş bir isim. Uğur Pektaş magazin dünyasının önemli isimlerinden Gamze Özçelik'le de evlenmiş bir ünlü. İkili daha önce boşanıp, tekrar evlendi.

Uğur Pektaş biyografisi

Uğur Pektaş'la ilgili de birçok merak edilen var. Merak edilenler şöyle: Uğur Pekta, 16 Nisan 1979 İstanbul doğumlu. Şansını çeşitli dallarda denedikten sonra 2005'te ilk kez düzenlenen Survivor yarışmacıları arasında yer buldu. Survivor Uğur büyük bir başarı göstererek o sene şampiyon olup, adını tüm Türkiye'ye duyurdu.

Uğur Pektaş kiminle evli?

İsmini duyurduktan sonra Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın ana karakterlerinden biri haline geldi. Oyunculuk kariyeri hızla yükselişe geçen Uğur Pektaş, 2008 yılında aynı dizide rol aldığı Gamze Özçelik ile evlendi. Çifti Murathan adında bir oğlu oldu. Uğur Pektaş ile Gamze Özçelik son dönemlerde magazin gündemini fazlaca meşgul etti. Boşanıp tekrar evlenen Gamze - Uğur çifti, imaj değişiklikleriyle de hayli gündemde tutundu.

Uğur Pektaş'ın bir de hac organizasyonu düzenleyen şirketi var. Uğur giyimi kuşamıyla da kısa bir süre önde dikkatleri üzerine çekmişti. Uğur Pektaş Arka Sokaklar Dizisi dışında Düşler ve Gerçekler, Kuşdili dizilerinde de rol aldı.

Uğur Pektaş'tan daha önce Survivor 2020'de yarışacağı duyurulan isim ise Ersin Korkut olmuştu.



