Uğur Özden: Sahaya galibiyet için çıkacağız

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ilk 4 hedefleyen Arkasspor, yarın erteleme maçında deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşacak. Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşmayı Misli.com Web ve Mobil TV yayınlayacak.

Bursa'dan galibiyetle dönerek normal sezonda son haftaya moralli girmek istediklerini belirten basın sözcüsü Uğur Özden, "Her zaman olduğu gibi sahaya galibiyet için çıkacağız. Altekma galibiyetini Bursa Büyükşehir Belediyespor'u mağlup ederek taçlandırmak istiyoruz" dedi. (DHA)