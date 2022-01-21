Uğur Özden: Haftayı kayıpsız kapatmayı istiyoruz

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son 3 maçını kazanan Arkas Spor, yarın evinde Bingöl Solhanspor'u konuk edecek. Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 14.00'de başlayacak.

Basın Sözcüsü Uğur Özden ligde üst üste 4'üncü galibiyetlerini Solhan karşısında almayı hedeflediklerini belirterek, "Haftalar ilerledikçe her galibiyetin, her puanın önemi artıyor. Rakibimiz karşısında iyi bir oyunla 3 puan almayı ve haftayı kayıpsız kapatmayı istiyoruz. Seyircimizi, salona desteğe davet ediyoruz" dedi. (DHA)