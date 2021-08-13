Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol, genel menajerlik görevine Uğur Özden’i getirdi. Kadın basketbolunun önemli simalarından olan Özden, daha önce antrenörlük ve menajerlik görevlerinde de bulunmuş, basketbol medyasında da önemli pozisyonlarda yer almıştı.

Kayseri gibi önemli bir camiada görev almasının gururunu yaşadığını söyleyen Özden, “Bu imkanı sağlayan başkanımıza ve yönetime çok teşekkür ediyorum. Kayseri Basketbol geçmiş dönemde Avrupa'daki ve özellikle EuroLeague'de elde ettiği başarıları ile bu yıl tekrar EuroLeague'de oynama hakkı kazandı. İstatistik sonuçlarda geçmiş yıllarda EuroLeague'de Türk takımı olarak, Fenerbahçe ve Galatasaray 'dan sonra en fazla maç yapan, en fazla galibiyet alan Türk takımı olduğu için Kayseri Basketbol'a bu hak tanındı. Ben de buradayım ve böyle bir takımın parçası olmaktan büyük gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.