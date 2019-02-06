Uğur Önverin yeni kitabı çıktı

Cnn Türk Spor spikeri Uğur Önver’in yazdığı Futbol Akademisi serisi yeni kitabıyla devam ediyor. Burcu Yıldız’ın resimlediği “Futbol Akademisi’nde Büyük Buluşma” adlı bu kitap çocuklara dayanışmanın, takım halinde hareket etmenin önemini anlatıyor.

Futbol Akademisi’nde Büyük Buluşma

Nehir birkaç yıl önce tamamen tesadüfen futbolla tanıştı ve çok sevdi! Bir gün gazetede gördüğü ilanın ise hayatını değiştireceğini bilmiyordu. “Maslak Futbol Akademisi Yetenekli Çocukları Arıyor!” diye yazıyordu ilanda. Nehir oradaki tek kız olacağını düşünürken gördükleri onu çok şaşırttı. Ancak asıl sürpriz onları Futbol Akademisi’nde bekliyordu! Akademide çocuklar sadece iyi bir sporcu olmayı değil; arkadaşlığın, dayanışmanın ve takım ruhunun ne kadar önemli olduğunu öğreneceklerdi.

Maslak Futbol Akademisi’ndeki sürprizlerle dolu bir eğitimi geride bırakan Nehir ve 13 arkadaşı, Antalya’daki kampa gitmeye hak kazanmışlardı. Ancak beklenmedik olaylar, Nehir ve arkadaşlarını sadece iyi bir takım olurlarsa çözebilecekleri bazı sorunlarla karşı karşıya getirecekti. Peki hem bu sorunları çözüp hem de çok çalışmanın karşılığını alarak turnuvayı kazanabilecekler miydi?



