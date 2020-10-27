Uğur Koştur: Bu hedefe ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz

Kadın basketbolunda FIBA Avrupa Ligi (EuroLeague) eleme maçında yarın Macaristan temsilcisi Aluinvent DVTK Miskolc ile karşılaşacak İzmit Belediyespor, turu geçip gruplara kalarak kulüp tarihinde "ilk"e imza atmak istiyor. Kulüp başkanı Uğur Koştur, AA muhabirine, takımın kampta olduğunu belirterek, pandemi kurallarına göre belirlenen saatlerde antrenman yapıldığını söyledi. Sakat oyuncularının bulunmadığını ifade eden Koştur, takımın moralinin yerinde olduğunu kaydetti. Koştur, FIBA Avrupa Ligi hedefine bir maç kaldığını dile getirerek, "Takımımızda motivasyon yüksek. Oyuncular ve şehir, elemeyi geçmeye inanmış vaziyette. Rakibimizi yenip FIBA Avrupa Ligi’nde gruplara kalmayı amaçlıyoruz." dedi.

Geçen sezon Türkiye Kupası’nda final oynadıklarını, ligi 5. sırada tamamladıklarını aktaran Koştur, "Göreve geldiğimizde İzmit’i Avrupa’da temsil etme hedefini koymuştuk. İlk yılımızda bu hedefe ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlk sene belki çok hızlı ilerledik ama bu sene de hedefimiz Avrupa olacak. Geçici değil, kalıcı başarıların olacağı bir takım haline gelmek istiyoruz. Altyapı ve transferlerimizi buna göre şekillendiriyoruz." diye konuştu.

Koştur, yarın eleme maçını geçmeleri durumunda kulüp tarihinde ilk kez İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı’nın, FIBA Avrupa Ligi’nde gruplara kalacağına işaret ederek, "İzmit’te de uzun yıllar sonra ilk defa Avrupa karşılaşması oynanacak. Onun da bir heyecanı var. Keşke seyircili olsaydı o zaman büyük bir coşku altında maçlarımızı oynayacaktık. Yarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.