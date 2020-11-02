Türkiye Karate Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 2016’dan bu yana Merkez Hakem Kurulu’nda yer alan Uğur Kobaş, yeni dönemde Video Analiz Odası’ndan (VAR) sorumlu tek isim olacak. WKF’nin internet sitesinde yayımlanan açıklamada, 14 asil üyeden oluşan hakem kurulunun yeni dönemde 9 asil üye ve iki danışmandan oluşacağı bilgisi yer aldı. İsveçli Javier Escalante’nin başkanlığında 9 asil üye arasında yer alan Uğur Kobaş da Video Analiz Odası (VAR) sorumlusu oldu.

Buna göre hakem Kobaş, dünya ve Avrupa şampiyonalarındaki görevinin yanında VAR’dan yetkili tek isim olacak ve hakemlerin görevlendirilmesi, denetlenmesi, görüntülerin incelenmesi sorumluluğunu üstlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen hakem Uğur Kobaş, kendisine duyulan güveni boşa çıkarmayacağını ve Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceğini söyledi.

Başta ailesi ve federasyon başkanı Esat Delihasan’a desteklerinden ötürü teşekkür eden Kobaş, "Yeni yapılanma ile asil üye sayısı 14’ten 9’a indi ve sorumluluklarımız biraz daha arttı. VAR odasından sorumlu olacağım. Hakemlerin ataması, kontrolü, görüntülerin incelenmesi gibi konularda tek yetkili oldum. Salgın sona erdiğinde yoğun maç programı yeniden başlayacak. Hem ülkemizi hem de camiamızı başarıyla temsil etmek için var gücümüzle çalışacağız ve Tokyo Olimpiyatları ile bunu taçlandırmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AA