Japonya'nın başkenti Tokyo'da yapılacak 2020 Olimpiyat Oyunları için geri sayım sürerken, sporcu ve hakem listeleri de netleşiyor. Uluslararası karate hakemi Uğur Kobaş da Tokyo Olimpiyatları'nda görev yapacak 15 hakem arasına girdi. Dünya, Avrupa ve Türkiye Merkez Hakem Kurulu üyesi Kobaş, geçen yıl kasım ayında açıklanan listede de yer almıştı. Dünya Karate Federasyonu (WKF), Olimpiyat Oyunları'nın koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenmesinden sonra hakem listesini de geri çekmişti.

Uğur Kobaş'ın ikinci kez listede yer alması karate camiasını sevindirdi. 19-22 Mayıs'ta Hırvatistan'ın Porec şehrinde düzenlenecek Avrupa Karate Şampiyonası'na hazırlanan Kobaş, kararın kendisini gururlandırdığını söyledi. Dünya Karate Federasyonu'nun 'dünya hakemi' lisansına sahip 734 hakem arasından seçim yaptığını kaydeden Kobaş, "WKF kokartına sahip 20 hakemi bulunan Türkiye'nin Olimpiyat Oyunları'nda görev yapacak ilk hakemi olmanın sevincini yaşıyorum. Bu başarı sporcusu, antrenörü, hakemi ile karate branşına gönül veren tüm emekçilerin başarısıdır. Ve bu başarıyı Türk hakemliğinin gelişmesinde büyük pay sahibi olan ve geçtiğimiz ay Covid-19 nedeniyle aramızdan ayrılan merhum başkanımız Esat Delihasan'a ithaf ediyorum" dedi.

OLİMPİYATLAR ÇOK ANLAMLI

Dört yılda bir düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nın dünya sporunun zirvesi olduğunu vurgulayan Uğur Kobaş, "Karatenin olimpiyatlara alınmasının ardından en büyük hayalim Tokyo'da görev yapmaktı. İkinci kez hakem listesine girince buruk bir mutluluk yaşadım. Çünkü bu hayali birlikte yaşadığımız başkanımız Esat Delihasan artık aramızda değil. Türk hakemleri olarak onun yaptığı fedakarlıklara minnettar olduğumuzu bir kez daha tekrarlamak istiyorum" diye konuştu.

Tokyo Olimpiyatları'na kadar olan 70 günlük süreci en iyi şekilde değerlendirerek Japonya'ya gitmek istediğini dile getiren Uğur Kobaş bu süreçte en büyük korkusunun Covid-19'a yakalanmak olduğunu söyledi. Kobaş, bu nedenle başta Tokyo'ya gidecek sporcu, antrenör, hakemler ve federasyon yetkililerinin aşılamasının büyük önem taşıdığını belirtti.

23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda karate müsabakaları 5-7 Ağustos tarihlerinde yapılacak. (DHA)