Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Uğur Kaan Yıldız, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Sivas Belediyespor maçında sahaya ilk 11'de çıkmış ve Fenerbahçe formasını ilk kez bir resmi maçta giymişti. Gökhan Gönül ve Nazım Sangare gibi önemli oyuncuların arkasında yer alan Uğur Kaan, sergilediği performansla sınıfı geçmişti. Kasımpaşa maçında da Uğur Kaan'ın forma giymesi bekleniyor. Teknik patron Erol Bulut'un Uğur'un gelişimini yakından takip ettiği gelen haberler arasında. Erol Bulut daha kariyerinin başında olan ve 3 yıllık kontrat yapılan Yıldız'ı bu sezon kupa sınavlarında oynatarak tecrübe kazandırmayı ve geleceğe hazırlamayı planlıyor. Fenerbahçeli taraftarlar, Uğur Kaan Yıldız kimdir? Uğur Kaan Yıldız kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

Uğur Kaan Yıldız kimdir? Uğur Kaan Yıldız kaç yaşında, nereli?

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Uğur Kaan Yıldız 6 Ağustos 2002 doğumlu ve sağ bek mevkisinde oynuyor. Fenerbahçe'nin U-17 ve U-19 takımlarında forma giyen 18 yaşındaki oyuncu Erol Bulut'un kendisine forma vermesiyle Sivas Belediyespor maçında çok önemli bir şans bulmuştu. 23 Kasım 2020 tarihinde sarı-lacivertli kulüp ile profesyonel sözleşme imzalayan Uğur Kaan Yıldız'ın Fenerbahçe ile olan kontratı 2023 yılının Temmuz ayına kadar devam ediyor. Orijinal pozisyonu sağ bek olan 1.81 boyundaki oyuncu, sağ iç ve sol iç pozisyonlarında da görev yapabiliyor. 2020-21 sezonunda Fenerbahçe formasıyla 1 resmi maçta görev yapan Uğur Kaan Yıldız, gol veya asist katkısı veremedi.

Uğur Kaan Yıldız, Fenerbahçe ile çıktığı ilk resmi maçında hiç sırıtmazken, yer tutuşu ve oyuna katkısı ile gelecek adına umut vermişti.