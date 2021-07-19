Uğur Erdener’den olimpiyatlarda yarışacak mili okçulara destek

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamada, "2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için Tokyo’ya giden millilerimiz, Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanı Sayın Prof. Dr. Uğur Erdener ve Genel Sekreter Tom Dielen ile görüştü. Sayın Erdener, Tokyo’da ülkemizi temsil edecek Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz’e başarı dileklerini iletti." ifadelerine yer verildi.