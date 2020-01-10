Röportaj: Hamir Turhan

Uğur Erdener... Pek fazla basında ve kamuoyunda gözükmez. İlkelidir, mesafelidir. Ancak onu tanıyanlar, Türk sporunun en başarılı ve en prezantabl spor adamlarından biri olduğunu bilir. Zira, ülkemizi uluslararası spor arenasında uzun yıllardır başarıyla temsil ediyor. Dünya sporuna yön veren en önemli çatı kurumlarından biri olan Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nde (IOC) 2.Başkanlığa kadar yükselen Erdener, aynı zamanda IOC Tıp ve Bilim Komisyonu ile Gençlik Olimpiyat Oyunları Danışma Komitesi’nin, Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA) Sağlık, Tıp ve Araştırma (HMR) Komitesi’nin ve Dünya Okçuluk Federasyonu’nun da Başkanlığını yürütüyor. Ülkemizde ise Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanlığı (TMOK) görevini sürdürüyor. Yani deyim yerindeyse, beş parmağında beş marifet olan önemli sportif figürlerimizden biri Uğur Erdener... Olimpiyat yılına girmemiz hasebiyle kendisini gazetemize davet ettik. O da sağ olsun bizi kırmadı ve yoğun programı içinde gazetemize bir nezaket ziyaretinde bulundu. Sayın Erdener ile Tokyo 2020 ve Rusya’nın aldığı doping cezası başta olmak üzere bir çok konuda sohbet ettik. Şimdi sözü Uğur Erdener’e bırakıyoruz:

"Umarım takım sporlarında da kota alırız"

✓2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na şu ana kadar 37 sporcumuz kota aldı. Oyunlar başlayana kadar bu sayı muhtemelen 70-80 bandında olacaktır. Umarım takım sporlarında da kota alırız ve daha çok sporcuyla olimpiyata gideriz.

✓Tokyo 2020’de 10-15 arası madalya bekliyorum. Güreş, halter, tekvando, karate gibi branşlarda diğer branşlara göre daha iyiyiz. Atletizm ve cimnastikte de belki bir sürpriz yapabiliriz.

✓TMOK’un bünyesinde kurulmuş bir Sporcu Konseyi var. Başında da milli güreşçimiz Taha Akgül bulunuyor. Ben size gelmeden önce onlarla toplantı halindeydik. Her ay bu toplantılar düzenli olarak yapılır. Federasyonların bünyesinde bu tarz sporcu konseylerinin kurulmasında büyük fayda var.

Basketbol ve voleybola finansal destek verdik

✓TMOK olarak 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için 75 sporcumuza ayda 500’er dolar finansal destek sağlıyoruz. Ayrıca Kadın Voleybol Milli Takımımız ile Kadın Basketbol Milli Takımımızın olimpiyat hazırlığı için ilgili federasyonlara 50’şer Bin Dolar kaynak aktardık. Tabi, bu miktarları kendi bütçemizden karşıladığımız gibi sponsorlardan da temin ediyoruz.

Olimpiyat konusunda spor basınımız ilgisiz

✓Türkiye’de spor basını maalesef olimpik branşlara yeterli ilgiyi göstermiyor. Son 3 olimpiyatta basın kotalarını ciddi oranda kaybettik. 30 civarında kotamız vardı, şimdi 10’a düştü. Neden düştü? Çünkü olimpiyata gidilmiyor ve IOC de haklı olarak bizim kotamızı alıyor, talep eden başka ülkelere veriyor. Bizim spor medyamız şu noktaya geldi: “Bizim için olimpiyat önemli değil!”

Vakıf üniversitleri projesi çok önemli

✓Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 28 vakıf üniversitesiyle imzaladığı protokol çok önemli bir proje. Bu protokol sporcu öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştıracağı gibi spor bölümlerinin dışındaki bölümlerde de okumalarına olanak sağlayacak. Üniversite eğitimi gören milli sporcularımız için okul ve sporun bir arada gitmesi konusunda kolaylık sağlayacak olan bu projenin 8- 10 yıl içinde büyük faydalarını göreceğiz. ✓IOC Başkanlığı’na gelmem mümkün değil. Hem yıl hem de yaş limitleri var. 2025’e kadar Thomas Bach’ın başkanlık görevi devam edecek. Ondan sonraki süreçte ise benim yaşım dolacak ve onursal üye olacağım. Thomas Bach’la zaten ekip arkadaşıyız.

"Rusya 400 sayfalık rapor sonucu WADA’dan ceza aldı"

Dünya Anti-Doping Ajansı’nın (WADA) yüzde 50’si spordan gelenlerden, yüzde 50’si devlet temsilcilerinden oluşuyor. Rusya konusundaki karar, WADA’nın Uyumluluk Komitesi’nin hazırlamış olduğu yaklaşık 400 sayfalık bir rapor sonucu çıktı. WADA Yönetim Kurulu, bu raporu kabul ederek oy birliğiyle karar verdi. IOC olarak biz de WADA’nın kararına saygı duyduğumuzu bir deklerasyonla açıkladık. Tabi, Rusya gibi büyük bir ülkenin, üstelik bir spor ülkesinin böyle bir ceza alması üzücü bir durum. Kötü ya da yanlış davranış olabilir, doping olabilir... Bunlara bireysel cezalar verilebilir. Evet, Rusya’nın da hataları olabilir ama topyekün bir ülkenin cezalandırılması, organizasyon düzenlemesine yasak getirilmesi ne kadar doğru, tartışılabilir. Şimdi konu Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’nde (CAS). Rusya konusunda nihai kararı CAS verecek.