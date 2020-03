Uğur Erdener: En doğru kararı verdik

Uzun zamandır spor dünyasının gündemini meşgul eden 2020 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nın Corona virüs salgını nedeniyle ertelenmesi konusu önceki gün nihayet karara bağlandı ve Oyunlar’ın 2021’e ertelendiği açıklandı. Resmi açıklama,Uluslararası Olimpiyat Komitesi(IOC) Thomas Bach’ın, Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile yaptığı telefon görüşmesinin hemen ardından yapıldı. FANATİK’e gelişen süreçle ilgili bir açıklama yapan IOC Asbaşkanı ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Uğur Erdener, Oyunlar’ın 2021’e ertelenmesinin en doğru ve en mantıklı karar olduğunu belirterek, “Erteleme konusu zaten IOC’nin gündemindeydi. Uzun zamandır ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşmeler devam ediyordu. Sonunda karar verildi ve spor dünyası rahatladı. Şimdi herkes üzerine düşen görevi yerine getirecek.” dedi

‘En önemli kriter insan sağlığı’

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) salgını ‘pandemi’ ilan etmesinin ardından bunun üzerinde çalışmaya başladıklarını belirten Erdener, “Başta WHO olmak üzere olimpiyat ve paralimpik oyunlarıyla ilgili tüm paydaşlarla sürekli temas halindeydik. Biliyorsunuz, en son IOC Başkanı Thomas Bach, atletlere mektup yazmış ve hiç bir şeyin insan sağlığından önemli olmadığını vurgulamıştı. Temel kriterimiz buydu zaten. Erteleme konusunda bir karara varılacaktı, IOC Yönetim Kurulu, sadece altyapısını hazırlamadan açıklamama eğilimindeydi. IOCYönetimi olarak bununla ilgili tüm uluslararası konfederasyonlar ve ulusal olimpiyat komiteleriyle de görüşüldü. WHO ile yaptığımız işbirliği sonucunda süreç hızlandı. Bunun yanı sıra sporcular kısıtlamalar nedeniyle hazırlık yapamıyordu, uluslararası federasyonlar kota yarışmalarını iptal etmişti. Bütün bunlara son zamanlarda artan spekülasyonlar da eklenince Sayın Bach Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile bir saat telefonla görüştü, ardından da Yönetim Kurulu telekonferans yöntemiyle toplandı ve oy birliği ile bu karar alındı. Bundan önce de zaten Yönetim Kurulu bu konuyla ilgili iki kez toplanmıştı.” dedi.

‘Yüzde 53 kota alındı, yüzde 47 kaldı’

Bundan sonraki süreçle ilgili de bilgi veren Erdener sözlerini şöyle tamamladı: “Önümüzde artık uzun bir süre var. Bütün uluslararası ve ulusal federasyonlar buna göre kendi takvimlerini yeniden belirleyecek. Şu anda yüzde 53 kota alınmış durumda, yüzde 47 daha alınacak. Bu kotalar için yeterince zaman mevcut. İşin hem sportif hem de mali boyutu tüm paydaşlar tarafından ele alınacak. Bir kısmı Tokyo Organizasyon Komitesi, bir kısmı sponsorlar ve yayın haklarını elinde bulunduran tv kuruluşları, bir kısmı uluslararası federasyonlar, bir kısmı da Uluslararası Paralimpik Komitesi’yle (IPC) görüşülecek ve ona göre yeni bir strateji belirlenecek. Bu da 3-5 haftayı alabilir.”

Hamit Turhan