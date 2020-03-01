Uğur Erdener: 2020 olimpiyatı ertelenmeyecek

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Asbaşkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın korona virüs sebebiyle ertelenmeyeceğini açıkladı.

TMOK Başkanı Uğur Erdener “Herkes bu konuyla ilgili bir şeyler söylüyor. Ertelenebileceğini söyleyenler var. Şu an itibarıyla 2020 Olimpiyatları Tokyo’da 24 Temmuz’da başlayacak. Süreç takip ediliyor. Bu salgın sonsuza dek sürmeyecek. Geçmişteki tüm salgınlar gibi düşecektir. Bu daha çok kış virüsüyle oluşan bir enfeksiyon. 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda korona virüsü nedeniyle erteleme söz konusu değil” şeklinde konuştu.