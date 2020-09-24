Uğur Demirok: Deplasmanda yenemiyorsan yenilmeyeceksin

İttifak Holding Konyaspor’un kaptanı Uğur Demirok, Süper Lig’in 3. haftasında Beşiktaş ile yapacakları karşılaşmadan mutlu ayrılmak istediklerini söyledi. Demirok, Kayacık Tesisleri’ndeki antrenman öncesinde yaptığı açıklamada, geçen hafta oynadıkları Gençlerbirliği karşılaşması için "Kazanabileceğimiz bir maçtı ama deplasmandan 1 puan ile döndük. Futbolda bir kural vardır, deplasmanda yenemiyorsan yenilmeyeceksin." dedi.

Bu hafta Beşiktaş gibi güçlü bir rakip ile oynayacaklarını ifade eden Demirok, şunları kaydetti:

"Onlar bize göre daha avantajlı, ön eleme maçları oynadılar. Biz ilk haftayı maç yapmadan (BAY) geçtik. Haliyle maç temposu olarak bizim önümüzde gözüküyorlar ama artık maçlar sahada kazanılıyor. Oynanmadan sonuçları kimse tahmin edemiyor. Güzel ve zevkli bir mücadele olacak. Biz geçen senenin son zamanlarında yaptığımız ve her zaman için dile getirdiğimiz mücadeleyi verirsek, Beşiktaş maçından da mutlu ayrılabiliriz diye düşünüyoruz."



